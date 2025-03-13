Захарова назвала мемом фразу Лаврова «Нафиг я сюда пришел?»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, произнесенные им на пресс-конференции 12 марта: «Нафиг я сюда пришел?».
Она пояснила, что министр решил подарить новый мем россиянам, отметив, что предыдущие его мемы уже активно используются в повседневной жизни россиян.
Захарова также пошутила, что эти фразы не требуют выплаты авторских прав.
Лавров ранее произнес свою реплику на фоне многочисленных вопросов журналистов перед встречей президентов России и Белоруссии в Кремле, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru