Захарова назвала мемом фразу Лаврова «Нафиг я сюда пришел?»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, произнесенные им на пресс-конференции 12 марта: «Нафиг я сюда пришел?».

Она пояснила, что министр решил подарить новый мем россиянам, отметив, что предыдущие его мемы уже активно используются в повседневной жизни россиян.