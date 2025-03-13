Захарова назвала мемом фразу Лаврова «Нафиг я сюда пришел?»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, произнесенные им на пресс-конференции 12 марта: «Нафиг я сюда пришел?».

Она пояснила, что министр решил подарить новый мем россиянам, отметив, что предыдущие его мемы уже активно используются в повседневной жизни россиян.

Захарова пояснила, что шутка Лаврова была адресована лидерам ЕС

Захарова также пошутила, что эти фразы не требуют выплаты авторских прав.

Лавров ранее произнес свою реплику на фоне многочисленных вопросов журналистов перед встречей президентов России и Белоруссии в Кремле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Мария ЗахароваСергей Лавров

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