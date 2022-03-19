Псаки: украинцы должны подавать заявку на миграцию

Таким образом Псаки прокомментировала информацию о задержании на границе США украинских беженцев. В то же время она не подтвердила задержания, призвав журналистов обращаться в министерство внутренней безопасности.

Псаки также отметила, что на границе также продолжают действовать законодательство в связи с пандемией.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После начала военных действий Украину покинули более 3 млн жителей.



