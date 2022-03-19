Псаки: украинцы должны подавать заявку на миграцию
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США приветствуют беженцев из Украины, но они должны подавать заявку на миграцию через существующие программы. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом Псаки прокомментировала информацию о задержании на границе США украинских беженцев. В то же время она не подтвердила задержания, призвав журналистов обращаться в министерство внутренней безопасности.
Псаки также отметила, что на границе также продолжают действовать законодательство в связи с пандемией.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После начала военных действий Украину покинули более 3 млн жителей.
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