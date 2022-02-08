Псаки: США воодушевлены переговорами Путина и Макрона

США воодушевлены переговорами французского лидера Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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Также Псаки назвала воодушевляющими усилия Франции по дипломатическому взаимодействию по ситуации вокруг Украины. Между тем, она отметила, что в Вашингтоне не уверены в том, что прошедшие переговоры Путина и Макрона приблизили деэскалацию по Украине.

Псаки отметила, что США по-прежнему не знают, что намерен предпринять российский президент.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:ФранцияСША
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