Псаки: США воодушевлены переговорами Путина и Макрона

Также Псаки назвала воодушевляющими усилия Франции по дипломатическому взаимодействию по ситуации вокруг Украины. Между тем, она отметила, что в Вашингтоне не уверены в том, что прошедшие переговоры Путина и Макрона приблизили деэскалацию по Украине.

Псаки отметила, что США по-прежнему не знают, что намерен предпринять российский президент.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

