Песков признался, почему Макрон ночевал в отеле, а не в Кремле
Президент Франции Эмманюэль Макрон решил провести ночь в ходе визита в Москву в гостинице, а не в Кремле по его собственной воле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это выбор наших гостей», - пояснил он в ответ на вопрос журналистов, почему французский лидер переночевал не в Кремле. Также, по информации Пескова, в гостиничном номере Кремля, предназначенного для остановки лидеров государств, сейчас проводится ремонт.
Как уточнил пресс-секретарь, зарубежные высокие гости чаще предпочитают останавливаться в отелях Москвы, поскольку в Кремле нет возможности разместить всю многочисленную делегацию.
Дмитрий Песков также рассказал об обеденном меню президентов России и Франции – им подали два блюда русской кухни и российские вина. Путин потчевал Макрона осетриной, олениной, грушевым пирогом. Из алкогольных напитков были предложены «Шардоне», «Усадьба Дивноморское» из винограда урожая 2015 года, а также вино «Ребо».
После пятичасовых переговоров Эммануэль Макрон ночью прогулялся по Красной площади. Как подчеркнул представитель Кремля, безопасность гостя была обеспечена на необходимом уровне.
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