«Вооружили Россию ракетами Javelin»: Байден перепутал Украину с РФ

Глава США Джо Байден перепутал Украину с Россией, сообщает «РЕН ТВ».

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Это произошло во время выступления на оружейном заводе в Алабаме. Глава государства заявил, что США «вооружили Россию ракетами Javelin» перед началом спецоперации.

«Мы позаботились о том, чтобы у России были "Джавелины" и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни случилось», – сказал президент США.

Там же Байден заявил, что кризис на Украине поворотным пунктом истории, который происходит один раз в шесть — восемь поколений.

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ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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