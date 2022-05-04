«Вооружили Россию ракетами Javelin»: Байден перепутал Украину с РФ
Глава США Джо Байден перепутал Украину с Россией, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло во время выступления на оружейном заводе в Алабаме. Глава государства заявил, что США «вооружили Россию ракетами Javelin» перед началом спецоперации.
«Мы позаботились о том, чтобы у России были "Джавелины" и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни случилось», – сказал президент США.
Там же Байден заявил, что кризис на Украине поворотным пунктом истории, который происходит один раз в шесть — восемь поколений.
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