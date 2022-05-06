Псаки: США не причастны к гибели крейсера «Москва»

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская сторона передала украинским силам данные о местоположении «Москвы». Отмечалось, что Киев обратился к американским партнерам, чтобы подтвердить, что замеченный в Черном море военный корабль — это действительно российский крейсер.

По словам Псаки, США не передавали конкретных данных о корабле Украине.



