Псаки: США не причастны к гибели крейсера «Москва»
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не причастны к гибели российского крейсера «Москва». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американская сторона передала украинским силам данные о местоположении «Москвы». Отмечалось, что Киев обратился к американским партнерам, чтобы подтвердить, что замеченный в Черном море военный корабль — это действительно российский крейсер.
По словам Псаки, США не передавали конкретных данных о корабле Украине.
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