Псаки: США не причастны к гибели крейсера «Москва»

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не причастны к гибели российского крейсера «Москва». Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что американская сторона передала украинским силам данные о местоположении «Москвы». Отмечалось, что Киев обратился к американским партнерам, чтобы подтвердить, что замеченный в Черном море военный корабль — это действительно российский крейсер.

По словам Псаки, США не передавали конкретных данных о корабле Украине.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:США
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