Псаки: США рассматривают введение санкций против российского руководства

Таким образом, Псаки ответила на вопрос одного из журналистов, намерен ли Белый дом реагировать на происходящее с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. По словам Псаки, целый ряд санкций в отношении ближайшего окружения Путина находится на рассмотрении.

Ранее Московский суд на выездном заседании во владимирской колонии в Покрове начал рассматривать новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду.

