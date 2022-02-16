Псаки: США рассматривают введение санкций против российского руководства

Власти США рассматривают возможность санкций против российского руководства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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Таким образом, Псаки ответила на вопрос одного из журналистов, намерен ли Белый дом реагировать на происходящее с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. По словам Псаки, целый ряд санкций в отношении ближайшего окружения Путина находится на рассмотрении.

Ранее Московский суд на выездном заседании во владимирской колонии в Покрове начал рассматривать новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
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