Миронов поддержал внесение Навального в список террористов
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал решение о внесении оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников в список террористов и экстремистов, а также предрек скорый крах киевской власти.
«Внесение Навального и его соратников в список террористов и экстремистов назрело! Нельзя выводить людей на улицы, пытаться устроить госпереворот и ни за что не отвечать. Мы видим, чем это закончилось на Украине. Эта страна скоро перестанет существовать. Того же они желали России», - написал политик в «Твиттере».
На этой неделе Алексей Навальный был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства. Кроме Навального, в перечень попали его соратники юристы Любовь Соболь и Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаввединов.
Законодательством предусмотрено, что средства включенных в реестр лиц в банках будут заморожены, а их обслуживание приостановлено.
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