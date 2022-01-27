Миронов поддержал внесение Навального в список террористов

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал решение о внесении оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников в список террористов и экстремистов, а также предрек скорый крах киевской власти.

«Внесение Навального и его соратников в список террористов и экстремистов назрело! Нельзя выводить людей на улицы, пытаться устроить госпереворот и ни за что не отвечать. Мы видим, чем это закончилось на Украине. Эта страна скоро перестанет существовать. Того же они желали России», - написал политик в «Твиттере».