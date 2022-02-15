В колонии в Покрове начался выездной процесс по новому делу Навального
Московский суд на выездном заседании во владимирской колонии в Покрове начал рассматривать новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. Согласно данным следствия, Навальный похитил и потратил более 350 млн рублей, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом, экстремистской организацией и запрещен).
Так, второе уголовное дело касается оскорбления судьи, которая вынесла ему приговор о штрафе за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Подчеркивается, что дела расследовали отдельно, однако перед передачей в суд их объединили в одно производство.
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