В колонии в Покрове начался выездной процесс по новому делу Навального

Как отмечается, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. Согласно данным следствия, Навальный похитил и потратил более 350 млн рублей, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом, экстремистской организацией и запрещен).

Так, второе уголовное дело касается оскорбления судьи, которая вынесла ему приговор о штрафе за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Подчеркивается, что дела расследовали отдельно, однако перед передачей в суд их объединили в одно производство.

