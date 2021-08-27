Псаки: США не планируют дипломатического присутствия в Афганистане
27 августа 202122:38
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что США не планируют дипломатического присутствия в Афганистане с сентября текущего года, передает «Интерфакс».
По словам Псаки, все дипломаты страны покинут Кабул до конца августа.
Ранее официальный представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид заявил, что все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru