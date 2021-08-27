Псаки: США не планируют дипломатического присутствия в Афганистане

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что США не планируют дипломатического присутствия в Афганистане с сентября текущего года, передает «Интерфакс».

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По словам Псаки, все дипломаты страны покинут Кабул до конца августа.

Ранее официальный представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид заявил, что все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:АфганистанСША
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