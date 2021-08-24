Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Отмечается, что на данный момент доступ к аэропорту в Кабуле имеют только иностранные граждане.

Трое детей родились на эвакуационных рейсах из Афганистана. Об этом ранее сообщил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс на брифинге в Минобороны США.

