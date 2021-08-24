Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа
Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. С таким заявлением выступил официальный представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид, передает телеканал Al Jazeera.
По его словам, любые операции после 31 августа будут прекращены.
Отмечается, что на данный момент доступ к аэропорту в Кабуле имеют только иностранные граждане.
Трое детей родились на эвакуационных рейсах из Афганистана. Об этом ранее сообщил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс на брифинге в Минобороны США.
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