Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. С таким заявлением выступил официальный представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид, передает телеканал Al Jazeera.

По его словам, любые операции после 31 августа будут прекращены.

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Отмечается, что на данный момент доступ к аэропорту в Кабуле имеют только иностранные граждане.

Трое детей родились на эвакуационных рейсах из Афганистана. Об этом ранее сообщил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс на брифинге в Минобороны США.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ЭвакуацияАфганистанТалибан
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