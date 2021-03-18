Псаки рассказала о новом подходе к отношениям между США и РФ

Президент США Джо Байден иначе подойдет к отношениям с Россией, чем предыдущий лидер страны Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы США Джен Псаки.

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Псаки отметила, что подходы новой администрации значительно отличаются от методов Трампа. По словам Псаки, Байден прояснил это во время своего интервью 16 марта. Пресс-секретарь подчеркнула, что Штаты намерены действовать более прямолинейно.

При этом Псаки напомнила, что Россия и США по-прежнему могут сотрудничать в ряде областей. В среду стало известно, что посол РФ в США Анатолий Антонов приедет в Москву для консультации насчет дальнейших дипломатических отношений с США.

В МИД добавили, что необходимо избежать полной деградации отношений с США, которые в течение последних лет были "заведены в тупик" из-за позиции американской стороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияДжо БайденСША
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