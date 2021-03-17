Российского посла в США вызвали в Москву для консультаций

Отмечается, что цель консультаций — «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».

Представитель МИД подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена «находится у власти почти два месяца», и пришло время оценить политику команды нового американского лидера, а также определить направления российско-американских отношений.

Захарова отметила, что связи РФ и США пребывают «в тяжелом состоянии», и Вашингтон в последние годы завел их «по сути дела в тупик».

«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — добавили в МИД.

Ранее Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин будет нести ответственность за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский лидер ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

