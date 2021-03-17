Российского посла в США вызвали в Москву для консультаций
Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации. Об этом сообщается в опубликованном в среду комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.
Отмечается, что цель консультаций — «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».
Представитель МИД подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена «находится у власти почти два месяца», и пришло время оценить политику команды нового американского лидера, а также определить направления российско-американских отношений.
Захарова отметила, что связи РФ и США пребывают «в тяжелом состоянии», и Вашингтон в последние годы завел их «по сути дела в тупик».
«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — добавили в МИД.
Ранее Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин будет нести ответственность за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский лидер ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
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