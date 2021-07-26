Псаки прокомментировала возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала вопрос возможности личной встречи президентов США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина.
Как передает ТАСС, на регулярном брифинге в Белом доме Псаки заявила, что американский лидер придерживается дипломатии лицом к лицу. По ее словам, в США ожидают взаимодействие президентов "на каком-то этапе».
Псаки также добавила, что этот вопрос не обсуждался в ходе визита в Китай первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Она отметила, что это не было целью визита дипломата.
Ранее Китай сообщил о введении ограничений в отношении семи американских политиков и организаций. В частности, санкции касаются экс-министра торговли США Уилбура Росса, главу Американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе Кэролин Бартоломью, замглавы Исполнительной комиссии Конгресса по Китаю Джонатана Стиверса.
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