Псаки прокомментировала возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина

Как передает ТАСС, на регулярном брифинге в Белом доме Псаки заявила, что американский лидер придерживается дипломатии лицом к лицу. По ее словам, в США ожидают взаимодействие президентов "на каком-то этапе».

Псаки также добавила, что этот вопрос не обсуждался в ходе визита в Китай первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Она отметила, что это не было целью визита дипломата.

Ранее Китай сообщил о введении ограничений в отношении семи американских политиков и организаций. В частности, санкции касаются экс-министра торговли США Уилбура Росса, главу Американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе Кэролин Бартоломью, замглавы Исполнительной комиссии Конгресса по Китаю Джонатана Стиверса.

