Китай ввел санкции против семи американских политиков и организаций

Власти Китая приняли решение ввести санкции против семи политиков и организаций из США. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел КНР.

В черный список попали экс-министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс, глава Американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе Кэролин Бартоломью, замглавы Исполнительной комиссии Конгресса по Китаю Джонатан Стиверс.

Кроме того, санкции Пекина касаются ряда других лиц, а также некоммерческой организации «Национальный демократический институт по международным вопросам».

Ранее США ввели санкции против семи китайских должностных лиц, напоминает РИА ФАН. Ограничения связаны с ситуацией в Гонконге: по мнению Вашингтона, Пекин нарушает автономию региона.

