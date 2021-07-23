Китай ввел санкции против семи американских политиков и организаций
Власти Китая приняли решение ввести санкции против семи политиков и организаций из США. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел КНР.
В черный список попали экс-министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс, глава Американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе Кэролин Бартоломью, замглавы Исполнительной комиссии Конгресса по Китаю Джонатан Стиверс.
Кроме того, санкции Пекина касаются ряда других лиц, а также некоммерческой организации «Национальный демократический институт по международным вопросам».
Ранее США ввели санкции против семи китайских должностных лиц, напоминает РИА ФАН. Ограничения связаны с ситуацией в Гонконге: по мнению Вашингтона, Пекин нарушает автономию региона.
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