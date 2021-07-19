Байден обвинил Китай в помощи хакерам

Китай, вероятно, помогает хакерам в кибератаках на США. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Китайское правительство может содействовать им (хакерам - НСН), в отличие от российского правительства, которое не делает это само, а укрывает тех, кто это делает», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Президент США подчеркнул, что подробный доклад разведки по кибератакам будет передан ему завтра.

Ранее США, НАТО и ЕС обвинили Пекин в сотрудничестве с наемными хакерами и пообещали принять меры в ответ на «безответственное» поведение китайских властей.

Китай неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, подчеркивая, что действия Вашингтона нарушают правила и ставят под угрозу международную кибербезопасность.

Россия, как и Китай, не раз подвергалась обвинениям Запада в кибератаках и вмешательстве во внутренние дела. Москва отвергала все нападки и заявляла о готовности к диалогу по кибербезопасности, напоминает МИР 24.

