Псаки подтвердила введение США санкций против Путина и Лаврова

Также по словам Псаки санкции будут применены против членов российского Совбеза.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что власти США введут санкции против Путина и Лаврова.

ЕС и Великобритания в пятницу уже объявили о введении санкции против Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



