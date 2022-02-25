Псаки подтвердила введение США санкций против Путина и Лаврова

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила введение США санкций против президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также по словам Псаки санкции будут применены против членов российского Совбеза.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что власти США введут санкции против Путина и Лаврова.

ЕС и Великобритания в пятницу уже объявили о введении санкции против Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:МИД РФЛавров
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