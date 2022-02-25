Великобритания объявила о введении санкций лично против Путина и Лаврова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после военной операции РФ на Украине о «нормализации отношений» с Москвой говорить невозможно.



Джонсон также призвал страны Запада отключить Россию от платежной системы Swift.

Накануне британский премьер объявил о санкциях в отношении российских «Аэрофлота» и ВТБ.



