Великобритания объявила о введении санкций лично против Путина и Лаврова

Власти Великобритании объявили о введении санкций лично против президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает ТАСС.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после военной операции РФ на Украине о «нормализации отношений» с Москвой говорить невозможно.

Джонсон также призвал страны Запада отключить Россию от платежной системы Swift.

Накануне британский премьер объявил о санкциях в отношении российских «Аэрофлота» и ВТБ.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Сергей ЛавровВладимир Путин
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