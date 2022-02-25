Сербия не намерена вводить санкции против РФ

Сербский президент Александр Вучич заявил, что не намерен вводить санкции против РФ из-за ее вторжения на территорию Украины. Об этом сообщает «Российская газета».

Вучич заявил, что в этом решении руководствуется экономическим и политическим интересам Сербии и санкции против РФ им не соответствуют.По его словам, Сербия уважает традиционную дружбу, поэтому выступает против антироссийских санкций.



Между тем, он выразил сожаление в связи с событиями в Восточной Европе и призвал к уважению целостности Украины. Вучич отметил, что Сербия будет сохранять нейтралитет и прекратит участие в международных учениях.





