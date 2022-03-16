Псаки объяснила отказ в передаче Украине польских МиГ-29

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила отказ в передаче Украине польских МиГ-29, передает РИА Новости.

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По словам Псаки, это действие может ошибочно воспринято российскими властями как эскалация. Также, по мнению американской администрации, наличие истребителей не повлияло бы существенно на возможности украинской армии.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ведомстве считают поставку вооружений Украине более эффективным действием, чем поставку истребителей.



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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:УкраинаСША
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