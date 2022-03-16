Псаки объяснила отказ в передаче Украине польских МиГ-29
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила отказ в передаче Украине польских МиГ-29, передает РИА Новости.
По словам Псаки, это действие может ошибочно воспринято российскими властями как эскалация. Также, по мнению американской администрации, наличие истребителей не повлияло бы существенно на возможности украинской армии.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ведомстве считают поставку вооружений Украине более эффективным действием, чем поставку истребителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Неизвестные взломали сайт МЧС России
- В Канаде запретили вещание RT и RT France
- CNN: Словакия предварительно согласовала отправку Украине систем ПВО
- В центре Москвы задержан водитель с оружием
- В Дании принят закон, уравнивающий в правах беженцев из Украины и граждан ЕС
- Песков отреагировал на слова Байдена в адрес Путина
- Столтенберг подтвердил уход с должности генсека НАТО
- Псаки: США не заинтересованы в начале третьей мировой войны
- Байден назвал Путина «военным преступником»
- В Лондоне сообщили о попытках дискриминации русского населения в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru