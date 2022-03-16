Байден назвал Путина «военным преступником»

Президент США Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «военным преступником», передает РИА Новости.

Таким образом американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в интервью телеканалу NBC Байден назвал Путина убийцей. Оно состоялось почти год назад 17 марта.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПутинДжо Байден
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