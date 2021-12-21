Псаки: Байден не собирается объявлять о «локдауне»

Президент США Джо Байден не собирается объявлять «локдаун» из-за коронавируса. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс».



Байден должен выступить перед нацией с обращением по поводу коронавируса во вторник. По словам Псаки, президент будет говорить о планах по росту вакцинации и тестирований на коронавирус.

Глава Всемирной организации здравоохранения Террас Адханом Гебрейесус подтвердил, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее, чем другие штаммы.

