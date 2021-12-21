Псаки: Байден не собирается объявлять о «локдауне»
Президент США Джо Байден не собирается объявлять «локдаун» из-за коронавируса. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс».
Байден должен выступить перед нацией с обращением по поводу коронавируса во вторник. По словам Псаки, президент будет говорить о планах по росту вакцинации и тестирований на коронавирус.
Глава Всемирной организации здравоохранения Террас Адханом Гебрейесус подтвердил, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее, чем другие штаммы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 022 / сут.
Умерли
298 тыс.+1 019 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+30 059 / сут.
- Псаки: Байден не собирается объявлять о «локдауне»
- США представят свой список обеспокоенностей по европейской безопасности
- Глава ВОЗ: «омикрон» распространяется быстрее других штаммов
- В МИД Германии отреагировали на высылку дипломатов из РФ
- Госдеп США рекомендовал американцам не ездить на Украину
- В ВОЗ рассказали, кому нужна бустерная доза вакцины от COVID-19
- Вышел трейлер специэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя»
- ВОЗ: в РФ наблюдаются хорошие признаки по изменению эпидситуации
- Новый глава МИД Чехии настроен на перезагрузку отношений с РФ
- Минздрав утвердил календарь профилактических прививок против коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru