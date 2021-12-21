Псаки: Байден не собирается объявлять о «локдауне»

Президент США Джо Байден не собирается объявлять «локдаун» из-за коронавируса. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс».

Байден должен выступить перед нацией с обращением по поводу коронавируса во вторник. По словам Псаки, президент будет говорить о планах по росту вакцинации и тестирований на коронавирус.

Глава Всемирной организации здравоохранения Террас Адханом Гебрейесус подтвердил, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее, чем другие штаммы.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:КоронавирусСША
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