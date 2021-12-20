Глава ВОЗ: «омикрон» распространяется быстрее других штаммов
Глава Всемирной организации здравоохранения Террас Адханом Гебрейесус подтвердил, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы организации, также подтверждается, что вакцинированные люди или переболевшие могут заразиться этим штаммом с большей вероятностью.
Гебрейесус также отметил, что в текущем году от коронавируса умерли 3,3 млн человек. По его данным, этот показатель выше, чем показатель по смертям от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru