Псаки: Байден не будет посылать войска США на Украину

Президент США Джо Байден не намерен посылать войска на Украину для войны с РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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Таким образом, Псаки ответила на вопрос при каких сценариях Вашингтон может применить силу.

Ранее в понедельник в Госдепе заявили о возможности ослабления санкций против РФ.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей региона от «геноцида».

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:УкраинаСША
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