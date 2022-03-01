Псаки: Байден не будет посылать войска США на Украину
1 марта 202200:10
Президент США Джо Байден не намерен посылать войска на Украину для войны с РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
Таким образом, Псаки ответила на вопрос при каких сценариях Вашингтон может применить силу.
Ранее в понедельник в Госдепе заявили о возможности ослабления санкций против РФ.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей региона от «геноцида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru