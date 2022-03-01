Псаки: Байден не будет посылать войска США на Украину

Таким образом, Псаки ответила на вопрос при каких сценариях Вашингтон может применить силу.

Ранее в понедельник в Госдепе заявили о возможности ослабления санкций против РФ.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей региона от «геноцида».