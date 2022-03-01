Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта на Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается в телеграмм-канале МИД РФ.



Отмечается, что стороны обменялись своими позициями по ситуации на Украине. В частности, Макрон выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта путем дипломатии.

В свою очередь, Путин заявил, что урегулирование возможно при безусловном учете российских интересов. В частности, он назвал признание Крыма российской территорией, демилитаризация и денацификация Украины и приобретение государством нейтрального статуса.

