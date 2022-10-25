«Мало не покажется!»: В Совфеде пригрозили премьеру Польши за призыв конфисковывать активы
Бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в эфире НСН назвал бандитами тех ,кто хочет конфисковать замороженные российские активы, и пообещал несимметричный ответ.
Конфискация российских активов незаконна: подобная политика подрывает авторитет Евросоюза, и мировой капитал уже устремился в Азию, заявил в эфире НСН сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов.
Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий на конференции по восстановлению Украины призвал конфисковать российские активы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что конфискация активов является целью Брюсселя, но для этого необходима правовая база.
«Бандит с большой дороги! С бандитами разбираться надо, как с бандитами. Если он хочет заниматься экономическим бандитизмом, ответит. Таких законов сейчас нет, но если они (страны Евросоюза, - прим. НСН) встанут на путь прямого захвата чужих денег, мы ответим. Здесь ответ может и не быть симметричным, мало не покажется. Чему поляков учит история? Ничему, а история жестоко наказывает за незнание своих уроков», - отметил Долгов.
По его словам, подобных случаев не было в мировой практике, а отстаивать свои права России сейчас сложно еще и из-за давления Запада на судебные механизмы.
«Активов заморожено много, и физических лиц, и государственных денег, это неправомерные действия, растоптали все мировые основы хозяйственных процессов. Мы все прекрасно понимаем, с кем имеем дело, будем дальше делать все для защиты своих интересов. Это беспрецедентно в мировой практике. Нужно задействовать судебные механизмы, но шансы крайне низкие, суды находятся под воздействием Запада», - объяснил собеседник НСН.
При этом другие страны также оценивают политику Евросоюза, которая далека от международных норм – уже замечен переток капитала в азиатскую зону, подчеркнул Долгов.
«Уже идет переток мировых капиталов в азиатскую зону, в страны БРИКС, ШОС. Сейчас довольно приличный приток капитала идет. Посмотрите, что с евро творится, доверие падает», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очень многие активы России были сворованы коллективным Западом. По его словам, это «абсолютно незаконные действия», посягательство на собственность, как государственную, так и частную, и они «противоречат международному праву».
Он отметил, что озвученная на Западе идея конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины является «ещё одним шагом в попрании всех норм».
Так, страны ЕС заморозили €17,4 миллиарда активов российского бизнеса, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
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