«Мало не покажется!»: В Совфеде пригрозили премьеру Польши за призыв конфисковывать активы

При этом другие страны также оценивают политику Евросоюза, которая далека от международных норм – уже замечен переток капитала в азиатскую зону, подчеркнул Долгов.

«Уже идет переток мировых капиталов в азиатскую зону, в страны БРИКС, ШОС. Сейчас довольно приличный приток капитала идет. Посмотрите, что с евро творится, доверие падает», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очень многие активы России были сворованы коллективным Западом. По его словам, это «абсолютно незаконные действия», посягательство на собственность, как государственную, так и частную, и они «противоречат международному праву».

Он отметил, что озвученная на Западе идея конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины является «ещё одним шагом в попрании всех норм».



Так, страны ЕС заморозили €17,4 миллиарда активов российского бизнеса, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

