«Прозападная власть!»: России указали на последствия проигрыша Эрдогана на выборах
Если Эрдоган не переизберётся президентом, то отношения России и Турции крайне пострадают, отметил в эфире НСН Икбаль Дюрре.
Если единый кандидат от оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу победит на президентских выборах, то отношения Анкары и Москвы станут ухудшаться, новая власть будет более прозападной и станет выполнять просьбы НАТО более активно, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН.
Ранее оппозиционный блок «Народный альянс», состоящий из нескольких турецких партий, выдвинул в качестве единого кандидата для участия в президентских выборах Кемаля Кылычдароглу, председателя Народно-республиканской партии, основанной первым президентом республики Мустафой Кемалем Ататюрком. Икбаль Дюрре отметил, что Кылычдароглу является серьезным соперником для действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Антиэрдогановские настроения внутри общества растут, не только среди кемалистов или националистов. Если Кылычдароглу единый кандидат, значительно увеличиваются их шансы на выборах. У Эрдогана впервые появился серьезный соперник. Если Кылычдароглу станет президентом Турции, то отношения России и Турции пострадают. Они не будут на таком уровне, как это было во время Эрдогана. Новая власть будет более прозападной, проамериканской и будет выполнять просьбы НАТО более активно, нежели Эрдоган. Но мы понимаем, что светская экономика во многом зависит, особенно в энергетическом плане, от России. Все равно Турция будет стараться держать баланс между Россией и Западом, это исторически свойственно Турции», - сказал Дюрре.
Политолог рассказал, что электорат Эрдогана привык жить в стабильных экономических условиях, но в последние годы качество жизни в Турции упало. Дюрре объяснил, что граждане недовольны также тем, что образ жизни в светском обществе сильно меняется в сторону исламского радикализма. По словам Дюрре, все это создает серьезный риск для Эрдогана на выборах.
«Эрдогановский электорат привык при его власти жить в более стабильных экономических условиях. В последние годы ситуация в этом смысле изменилась, качество жизни упало. Это признает и сам Эрдоган, хотя он объясняет это тем, что в целом в мире ничего хорошего не происходит. Кроме того, образ жизни в светском обществе очень сильно меняется в сторону исламского радикализма. Этот исламский фактор внутри общества растет, что стало беспокоить другую часть общества, более светски настроенную. При этом Эрдоган потерял доверие курдов. Он отчасти пришел к власти с большим успехом благодаря курдам, он обещал им много прав, которых у них не было ранее. Результаты землетрясения тоже не в его пользу. Все факторы создают серьезный риск на выборах для Эрдогана», - резюмировал Дюрре.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы президента Турции пройдут 14 мая. При этом изначально всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — планировали провести 18 июня, сообщает НСН.
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