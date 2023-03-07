«Прозападная власть!»: России указали на последствия проигрыша Эрдогана на выборах

Ранее оппозиционный блок «Народный альянс», состоящий из нескольких турецких партий, выдвинул в качестве единого кандидата для участия в президентских выборах Кемаля Кылычдароглу, председателя Народно-республиканской партии, основанной первым президентом республики Мустафой Кемалем Ататюрком. Икбаль Дюрре отметил, что Кылычдароглу является серьезным соперником для действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Антиэрдогановские настроения внутри общества растут, не только среди кемалистов или националистов. Если Кылычдароглу единый кандидат, значительно увеличиваются их шансы на выборах. У Эрдогана впервые появился серьезный соперник. Если Кылычдароглу станет президентом Турции, то отношения России и Турции пострадают. Они не будут на таком уровне, как это было во время Эрдогана. Новая власть будет более прозападной, проамериканской и будет выполнять просьбы НАТО более активно, нежели Эрдоган. Но мы понимаем, что светская экономика во многом зависит, особенно в энергетическом плане, от России. Все равно Турция будет стараться держать баланс между Россией и Западом, это исторически свойственно Турции», - сказал Дюрре.

Политолог рассказал, что электорат Эрдогана привык жить в стабильных экономических условиях, но в последние годы качество жизни в Турции упало. Дюрре объяснил, что граждане недовольны также тем, что образ жизни в светском обществе сильно меняется в сторону исламского радикализма. По словам Дюрре, все это создает серьезный риск для Эрдогана на выборах.