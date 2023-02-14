Эксперты заявили о слабости Эрдогана после масштабных землетрясений
Разрушительные землетрясения ослабили позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.
Катастрофа с многочисленными жертвами негативно отразилась на политических перспективах турецкого лидера, пишут обозреватели агентства.
Аналитики отметили, что население обвиняет президента в неспособности их защитить. Также Эрдогана упрекают за коррупцию в жилищном строительстве.
Обозреватели полагают, что ослабление главы государства может привести к «войне» с оппозицией. Президент рискует проиграть выборы в этом году, констатировали эксперты.
В Турции число погибших в результате землетрясений составило 31 974 человека. Пострадали более 195 тысяч человек, их переселят в другие регионы, сообщает НСН.
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