Эксперты заявили о слабости Эрдогана после масштабных землетрясений

Катастрофа с многочисленными жертвами негативно отразилась на политических перспективах турецкого лидера, пишут обозреватели агентства.

Аналитики отметили, что население обвиняет президента в неспособности их защитить. Также Эрдогана упрекают за коррупцию в жилищном строительстве.

Обозреватели полагают, что ослабление главы государства может привести к «войне» с оппозицией. Президент рискует проиграть выборы в этом году, констатировали эксперты.

В Турции число погибших в результате землетрясений составило 31 974 человека. Пострадали более 195 тысяч человек, их переселят в другие регионы, сообщает НСН.

