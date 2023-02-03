«Пройдут остро»: Политолог о шансах Эрдогана на выборах президента

По мнению Исмаила, Эрдоган чувствует себя спокойно перед грядущим голосованием.

«Выборы пройдут в обычном режиме — остро, как и всегда. В обществе примерно поровну сторонников и противников Эрдогана: 51-52% против 48-49%. Есть те, кто за действующего президента, есть те, кто против, есть те, кому он безразличен», — сказал Исмаил.

Также собеседник НСН рассказал о политическом положении действующего президента.

«Иногда и в России, и за рубежом преувеличивают роль Эрдогана. Он жесткий лидер, но не думаю, что его можно назвать диктатором. Пресса может спокойно работать, однако если она слишком рьяно вмешивается в политику, могут последовать аресты. Эрдоган не любит, когда его оскорбляют, в Турции запрещено оскорблять президента. В этом случае он подает в суд. Повторюсь, половина населения Турции — сторонники сегодняшнего лидера, кроме того, есть серьезный парламент, другие госструктуры, имеющие определенную самостоятельность. Также в стране сильная оппозиция, в том числе в экономическом смысле», — добавил политолог.

Исмаил также перечислил меры, которые принимает Эрдоган для выхода из экономического кризиса.

«Президент пытается выйти из экономического кризиса путем увеличения размера минимальной оплаты труда, поднимает зарплату госслужащих, преподавателей и так далее. Рано или поздно кризис разрешится — иного пути у нас нет», — отметил собеседник НСН.

В заключение Исмаил отметил, что ухудшения отношений с Россией в случае ухода Эрдогана не предвидится.

«Национальные интересы для Турции превыше всего. Например, если мы рассматриваем российско-украинский конфликт, мы не изменим свое отношение к Украине, руководствуясь международными законами, но и не будем портить отношения с Россией — нашим соседом. Эрдоган сейчас взял на себя самую тяжелую миссию — посадить за стол переговоров Россию и Украину, но полагаю, что лидерские качества помогут ему добиться этого. Если президент Турции что-то пообещал, значит, обязательно выполнит», — заключил он.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил, что у Эрдогана впервые появился риск проиграть президентские выборы из-за объединения остальных партий в одну коалицию. Об этом пишет НСН.

