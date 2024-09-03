«Ни одного спорного метра!»: В России отбили «китайскую» провокацию Тайваня

Между Россией и КНР сегодня решены все территориальные разногласия, заявления о неких спорных территориях — происки различных радикалов, не заслуживающие внимания. Об этом НСН заявил президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Глава Тайваня Лай Циндэ ранее сообщил телеканалу Era News, что Китаю необходимо отобрать у России исторические земли на Дальнем Востоке для того, чтобы восстановить территориальную целостность. По мнению политика, аннексировать Тайвань для этой цели недостаточно. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взаимный отказ от территориальных претензий прописан в договоре между Москвой и Пекином от 2001 года. По словам Санакоева, у России и Китая сегодня нет территориальных споров.