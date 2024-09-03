«Ни одного спорного метра!»: В России отбили «китайскую» провокацию Тайваня
Заявления тайваньского лидера Лай Циндэ о необходимости отобрать у России территории — не более, чем провокация со стороны США, навязанная Тайваню, сказал НСН Сергей Санакоев.
Между Россией и КНР сегодня решены все территориальные разногласия, заявления о неких спорных территориях — происки различных радикалов, не заслуживающие внимания. Об этом НСН заявил президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Глава Тайваня Лай Циндэ ранее сообщил телеканалу Era News, что Китаю необходимо отобрать у России исторические земли на Дальнем Востоке для того, чтобы восстановить территориальную целостность. По мнению политика, аннексировать Тайвань для этой цели недостаточно. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взаимный отказ от территориальных претензий прописан в договоре между Москвой и Пекином от 2001 года. По словам Санакоева, у России и Китая сегодня нет территориальных споров.
«Подобные разговоры сегодня возникают настолько редко, что каждый раз, когда это делается совершенно по заказу, они сразу же выливаются в различные СМИ, подконтрольные Западу. Это чистейшей воды провокация. У нас абсолютно все урегулировано, даже согласована программа совместного развития по Большому Уссурийскому острову, который тоже постоянно становится предметом провокаций различных радикалов. У России и Китая нет ни одного спорного метра границы, что бы ни придумывали радикалы. А то, что глава Тайваня легко ведется на американские провокации, еще раз показывает, кто для него хозяин и на что он ориентируется. Понятна озабоченность Пекина, который каждый раз при встрече с вашингтонскими политиками заявляет, что Тайвань является частью Китая. Это “красная линия” для КНР, которую не стоит никому переходить», — подытожил он.
Ранее Минобороны КНР потребовало от американских властей отказаться от военного сотрудничества с Тайванем.
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