Китай потребовал от США прекратить военное сотрудничество с Тайванем

По его словам, тайваньский вопрос является ключевым интересом Пекина. Чжан встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они договорились поддерживать стабильность в области военной безопасности между двумя странами, которая, как отмечает Чжан, является ключевой во взаимоотношениях двух стран.

Он отметил, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений, а «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона.

Китай не имеет и не будет еще несколько лет иметь явного военно-технического преимущества для проведения полномасштабной операции на Тайване, заявил НСН руководитель школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.

