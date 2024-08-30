Китай потребовал от США прекратить военное сотрудничество с Тайванем
Минобороны КНР потребовало от американских властей отказаться от военного сотрудничества с Тайванем, сказано в сообщении военного ведомства со ссылкой на слова зампредседателя центрального военного совета Китая Чжан Юся.
По его словам, тайваньский вопрос является ключевым интересом Пекина. Чжан встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они договорились поддерживать стабильность в области военной безопасности между двумя странами, которая, как отмечает Чжан, является ключевой во взаимоотношениях двух стран.
Он отметил, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений, а «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона.
Китай не имеет и не будет еще несколько лет иметь явного военно-технического преимущества для проведения полномасштабной операции на Тайване, заявил НСН руководитель школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru