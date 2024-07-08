Коалиция «Новый народный фронт» победила на выборах во Франции

Во Франции коалиция левых партий «Новый народный фронт» одержала победу на парламентских выборах, сообщает РИА Новости.

Марин Ле Пен прокомментировала результаты парламентских выборов во Франции

Она получила 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона (168 мест). «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняло третье место (143 места).

Ранее стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон не будет обращаться к нации после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: assemblee-nationale.fr
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