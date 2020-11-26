В Госдуме призвали возвращать русских из Киргизии из-за языкового вопроса

«Абсолютно не удивлен таким поступком Киргизии. Большинство стран бывшего Советского Союза давно уже это сделали. Отдаление всех бывших советских республик от России проявляется с каждым годом все больше и больше. Если они еще не вступили в Евросоюз, то смотрят в ту сторону. Мы видим, что население поддерживает такие начинания, голосует за проевропейских кандидатов, как в Молдавии. Неудивительно, что в странах Средней Азии происходит то же самое», - отметил он.



Парламентарий уверен, что правильной реакцией Москвы на происходящее стала бы активная поддержка русских, живущих в Киргизии..



«Российская политика в последние годы не направлена на поддержание отношений с постсоветскими республиками, и даже на поддержание соотечественников в этих странах. По-моему, Киргизия была последней республикой, в которой русский язык был записан в качестве государственного. Реакция может быть только лишь в виде поддержки русских, которые живут в Киргизии. Надо предложить им приехать или переехать в Россию. Если есть желание, помочь им с получением гражданства, а не отворачиваться. Нужно протянуть руку помощи», - заявил Лебедев.



Между тем, две недели назад Россия договорилась с Киргизией о поэтапном возобновлении финансовой помощи.



В октябре в Киргизии по итогам парламентских выборов развернулись массовые протесты. Демонстранты требовали отмены результатов выборов. Ряд высокопоставленных чиновников объявили об отставке. Новым премьером был избран экс-депутат Садыр Жапаров.



Позже президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушёл в отставку. Согласно Конституции, обязанности главы государства перешли к спикеру парламента Канату Исаеву. Однако Исаев также покинул должность, и президентские полномочия получил премьер-министр Жапаров.



Выборы нового президента республики назначены на 10 января 2021 года.

