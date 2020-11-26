В Госдуме призвали возвращать русских из Киргизии из-за языкового вопроса
Вице-спикер Госдумы рассказал в эфире НСН, почему в Киргизии вновь звучат призывы лишить русский язык государственного статуса.
Член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. Он отметил, что кыргызский язык перестали учить, «так как в нем нет потребности, поэтому ее надо создать». Вместе с тем он пообещал развивать остальные языки «другими законами».
Вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал, насколько такое заявление было ожидаемым, и почему оно прозвучало.
«Абсолютно не удивлен таким поступком Киргизии. Большинство стран бывшего Советского Союза давно уже это сделали. Отдаление всех бывших советских республик от России проявляется с каждым годом все больше и больше. Если они еще не вступили в Евросоюз, то смотрят в ту сторону. Мы видим, что население поддерживает такие начинания, голосует за проевропейских кандидатов, как в Молдавии. Неудивительно, что в странах Средней Азии происходит то же самое», - отметил он.
Парламентарий уверен, что правильной реакцией Москвы на происходящее стала бы активная поддержка русских, живущих в Киргизии..
«Российская политика в последние годы не направлена на поддержание отношений с постсоветскими республиками, и даже на поддержание соотечественников в этих странах. По-моему, Киргизия была последней республикой, в которой русский язык был записан в качестве государственного. Реакция может быть только лишь в виде поддержки русских, которые живут в Киргизии. Надо предложить им приехать или переехать в Россию. Если есть желание, помочь им с получением гражданства, а не отворачиваться. Нужно протянуть руку помощи», - заявил Лебедев.
Между тем, две недели назад Россия договорилась с Киргизией о поэтапном возобновлении финансовой помощи.
В октябре в Киргизии по итогам парламентских выборов развернулись массовые протесты. Демонстранты требовали отмены результатов выборов. Ряд высокопоставленных чиновников объявили об отставке. Новым премьером был избран экс-депутат Садыр Жапаров.
Позже президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушёл в отставку. Согласно Конституции, обязанности главы государства перешли к спикеру парламента Канату Исаеву. Однако Исаев также покинул должность, и президентские полномочия получил премьер-министр Жапаров.
Выборы нового президента республики назначены на 10 января 2021 года.
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