Талибы хотят назначить посла в Москве

Представители захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) собираются назначить своего посла в Москве. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

В начале декабря талибы заявили о своем праве представлять страну в ООН.

Ранее страны-участницы встречи в Москве призвали членов движения создать в Афганистане инклюзивное правительство.

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ФОТО: РИА Новости
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