Талибы хотят назначить посла в Москве
29 декабря 202113:12
Представители захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) собираются назначить своего посла в Москве. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
В начале декабря талибы заявили о своем праве представлять страну в ООН.
Ранее страны-участницы встречи в Москве призвали членов движения создать в Афганистане инклюзивное правительство.
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29 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru