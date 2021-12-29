Талибы хотят назначить посла в Москве

Представители захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) собираются назначить своего посла в Москве. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

В начале декабря талибы заявили о своем праве представлять страну в ООН.

Ранее страны-участницы встречи в Москве призвали членов движения создать в Афганистане инклюзивное правительство.