Новосибирское ЗакСобрание единогласно одобрило поправки в Конституцию

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на внеочередном заседании 12 марта одобрили законопроект о поправках в Конституцию России. Ранее его утвердили Госдума и Совет Федерации, теперь документ на утверждении у законодателей в регионах РФ.

Глава фракции ЛДПР в новосибирском ЗакСобрании Владислав Савельев, в частности, заявил, что в законе нет ни единой поправки с отрицательным смыслом: все изменения Основного закона призваны улучшить ситуацию в стране.

«Этот закон – огромный шаг в укреплении государственности, суверенитета и патриотизма», - уверен он.

Председатель областного ЗакСобрания Андрей Шивкив участвовал в президентской рабочей группе по подготовке поправок. По его словам, прежняя редакция Конституции была составлена за два месяца при участии западных консультантов и являлась в большей степени декларативной и рамочной. С учётом новых поправок Конституция России – «про жизнь и про людей», заявил Шимкив.

ЗакСобрание Новосибирской области единогласно поддержало закон о поправках: «за» высказались все 59 депутатов

