Песков: США не обращались к России после публикации Херша

Американская сторона не обращалась к России после публикации американского журналиста Сеймура Херша об участии США в подрывах «Северных потоков», заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, западные страны стараются «молчаливо свернуть» расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Как отметил представитель Кремля, материал Херша «должен провоцировать ускорение международного расследования». Однако статья американского журналиста не разошлась широко за рубежом.

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Ранее американский журналист - расследователь Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя.

В Европе подозревают о причастности США к подрыву «Северных потоков», но не хотят ссориться с американцами, поэтому ответ на новое расследование будет формальным, заявил в связи с этим бывший советник правительства ФРГ, политолог Александр Рар в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2СШАДмитрий Песков
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