Песков: США не обращались к России после публикации Херша
Американская сторона не обращалась к России после публикации американского журналиста Сеймура Херша об участии США в подрывах «Северных потоков», заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, западные страны стараются «молчаливо свернуть» расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
Как отметил представитель Кремля, материал Херша «должен провоцировать ускорение международного расследования». Однако статья американского журналиста не разошлась широко за рубежом.
Ранее американский журналист - расследователь Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя.
В Европе подозревают о причастности США к подрыву «Северных потоков», но не хотят ссориться с американцами, поэтому ответ на новое расследование будет формальным, заявил в связи с этим бывший советник правительства ФРГ, политолог Александр Рар в беседе с НСН.
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