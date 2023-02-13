Протестующие в Албании пошли на штурм парламента

В столице Албании Тиране протестующие предприняли попытку штурма парламента, передает Associated Press.

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Сообщается, что у здания парламента собрались сотни человек. Они бросали фаеры и дымовые шашки.

Собравшиеся попытались ворваться в здание, но полиция их оттеснила. Данных о пострадавших и задержанных нет.

По данным СМИ, протест организовала Демократическая партия, которую возглавляет бывший президент Сали Бериша. Соратники политики требуют отставки правительства.

Албания вместе с Северной Македонией 13 февраля объявила день траура по жертвам землетрясений в Турции. Число погибших превысило 31 тысячу, сообщает НСН.

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