Протестующие в Албании пошли на штурм парламента

Сообщается, что у здания парламента собрались сотни человек. Они бросали фаеры и дымовые шашки.

Собравшиеся попытались ворваться в здание, но полиция их оттеснила. Данных о пострадавших и задержанных нет.

По данным СМИ, протест организовала Демократическая партия, которую возглавляет бывший президент Сали Бериша. Соратники политики требуют отставки правительства.

Албания вместе с Северной Македонией 13 февраля объявила день траура по жертвам землетрясений в Турции. Число погибших превысило 31 тысячу, сообщает НСН.

