Протестующие в Албании пошли на штурм парламента
В столице Албании Тиране протестующие предприняли попытку штурма парламента, передает Associated Press.
Сообщается, что у здания парламента собрались сотни человек. Они бросали фаеры и дымовые шашки.
Собравшиеся попытались ворваться в здание, но полиция их оттеснила. Данных о пострадавших и задержанных нет.
По данным СМИ, протест организовала Демократическая партия, которую возглавляет бывший президент Сали Бериша. Соратники политики требуют отставки правительства.
Албания вместе с Северной Македонией 13 февраля объявила день траура по жертвам землетрясений в Турции. Число погибших превысило 31 тысячу, сообщает НСН.
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