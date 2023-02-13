Албания и Северная Македония объявили траур в знак солидарности с Турцией

Власти Турции ввели чрезвычайное положение в 10 провинциях страны, которые затронуло землетрясение. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, позже сейсмологи зафиксировали ряд новых подземных толчков. В результате стихийного бедствия было разрушено более 6 тысяч зданий. Землетрясение также затронуло территорию Сирии, по последним данным, в республике погибли около 8,5 тысячи человек, примерно 10 тысяч пострадали.



Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 31 643, передает НСН.







