Стрелков: Россия не сможет помочь Сербии защититься от войск НАТО в Косове

Войска НАТО поддерживают позиции Косова, в случае их вмешательства в конфликт с Сербией Белград не сможет устоять против натиска сил Североатлантического альянса. Об этом НСН заявили член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

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Ранее стало известно, что Сербия начала возводить новые блокпосты из груженных грузовиков в Митровице на севере Косова. Об этом пишет The Washington Post. Президент Сербии Вучич говорит о том, что Приштина якобы готовится «напасть» на косовских сербов и демонтировать несколько блокпостов. В ответ официальная Приштина обвинила Вучича в политической пропаганде и разжигании конфликта с помощью СМИ для последующей военной интервенции сербских войск. Сивков отметил, что в случае вмешательства НАТО Сербия окажется в проигрышном положении.

«Косово — это район, поддерживаемый НАТО. Если Североатлантический альянс вступит в конфликт, соотношение сил, конечно, будет не в пользу Сербии. Надеюсь, столкновение не приобретет масштабов времен бомбардировки Югославии», — сказал Сивков.

Согласился с военным экспертом и Стрелков. Он также предрек неблагоприятный исход для Сербии, если НАТО будет активно участвовать в конфликте.

«Когда Милошевич капитулировал перед НАТО, я ни на секунду не сомневался в том, что рано или поздно албанцы обязательно зачистят всю территорию Великой Албании от сербов. Они к этому тщательно готовились. Нет ни тени сомнений и в том, что албанцы попытаются это сделать и сейчас. Однозначно на их стороне выступит и НАТО. Единственное, в чем я сомневаюсь, — в том, что Вучич введет войска, а не капитулирует перед Североатлантическим альянсом без боевых действий. Если же начнется война, конечно, сербы ее проиграют», — отметил он.

Бывший глава Минобороны ДНР добавил, что Россия не сможет помочь Сербии.

«Россия глубоко увязла на территории Украины. Каким же образом поможем Сербии? Если только вступив в полномасштабную войну с НАТО, а мы к ней совершенно не готовы», — заключил Стрелков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

