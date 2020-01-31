Блокаднице в Керчи понравилось поздравление с пирогом
Одна из переживших блокаду Ленинграда ветеранов, которую пришли поздравлять чиновницы из горсовета Керчи, осталась довольна подарком. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Евгения Прошина подтвердила, что ей подарили не батон хлеба, а пирог.
«В этом году поздравили таким шикарным букетом, медалью очень красивой. И принесли очень вкусный пирог с мясом и какими-то овощами», - рассказала она.
По словам женщины, пирог понравился её семье. Сама она благодарна за такое внимание и считает, что подаренный пирог – это символично. «Те 125 грамм хлеба, которые мы получали на детскую карточку», - отметила она.
Однако акция с подаренными пирогами, в которых многие по фото разглядели хлеб, уже привела к скандалу. Пользователей Сети возмутил в том числе внешний вид чиновниц, фотографировавшихся с ветеранами в дорогих шубах.
Попавшие под огонь критики глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула подали в отставку. Однако сегодня Хужина сообщила СМИ, что передумала увольняться.
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