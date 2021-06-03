Протасевич рассказал об источниках финансирования белорусской оппозиции
Финансирование экс-кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционера Светланы Тихановской идет из средств налогоплательщиков и заинтересованных бизнесменов из Литвы. Об этом заявил журналист, сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире белорусского гостелеканала ОНТ.
По словам Протасевича, помимо литовских налогоплательщиков, которые «содержат зарубежного политика из своего кармана», финансирование оппозиции осуществляют частные спонсоры, а также диаспора.
«То есть источников финансирования много», — заключил журналист.
Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега были задержаны в Минске 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера авиакомпании Ryanair. Однако взрывного устройства на борту самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, не обнаружили. Правоохранительные органы Белоруссии обвиняют Протасевича по нескольким статьям, в том числе, об организации массовых беспорядков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru