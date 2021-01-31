В Сибири и на Дальнем Востоке после митингов задержали участников

Так, по данным на 10:12 (мск) известно, что наиболее многочисленные задержания во Владивостоке — 96 человек, в Красноярске 44, в Новокузнецке – 23, в Новосибирске – 22, в Иркутске – 21. В Хабаровске 9 задержанных, в Петро-Павловске-Камчатском, Улан-Удэ и Барнауле – по 7 человек, в Чите - 5 и Якутске – 3, в Томске, Кемерово, Находке – по 2 человека, в Южно-Сахалинске, Перми, Санкт-Петербурге, Уфе, Москве, Березниках, Челябинске, Благовещенске, Омске, Ижевске – по 1одному задержанному.

При этом, по данным РИА Новости, на несогласованную акцию в Благовещенске люди не пришли. На площади победы, где она должна была состояться, работают снегоуборщики и дежурят полицейские патрули. В Барнауле, сообщает Altapress.ru, тоже обошлось без ажиотажа – 70 человек. По данным издания «КоммерсантЪ», в Иркутске в акции участвовали до 400 человек. В Якутске она состоялась, несмотря на 40-градусные морозы. Там задержаны 14 человек, по данным местного МВД. Во Владивостоке протестующие водили хороводы.

В Петропавловском-Камчатском, по данным краевого управления МВД России, на акцию вышли 30 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала граждан не участвовать в незаконной акции 31 января, а силовиков и сотрудников «Росгвардии» - отказаться от применения насильственных методов и спецсредств, противоречащих закону, при задержании участников акции.

Напомним, несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Аналогичные акции в поддержку Навального запланированы его единомышленниками 31 января.

