Парковка на некоторых центральных улицах запрещена в Москве 31 января

По требованию полиции на некоторых улицах в центре Москвы нельзя будет припарковаться 31 января, сообщает департамент транспорта города в Telegram.

Парковка будет запрещена на Моховой улице, в Охотном ряду, Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, Москворецкой и Кремлевской набережной. На этих улицах установят запрещающие знаки.