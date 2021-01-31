Парковка на некоторых центральных улицах запрещена в Москве 31 января
По требованию полиции на некоторых улицах в центре Москвы нельзя будет припарковаться 31 января, сообщает департамент транспорта города в Telegram.
Парковка будет запрещена на Моховой улице, в Охотном ряду, Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, Москворецкой и Кремлевской набережной. На этих улицах установят запрещающие знаки.
Ранее главное управление МВД города сообщило, что закроет для пешеходов Красную площадь и центральные улицы в связи с тем, что 31 января сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести акции протеста.
Напомним, несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Аналогичные акции в поддержку Навального запланированы его единомышленниками 31 января.
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