«Просто свихнулся»: Сенатор Джабаров осудил Борреля за призыв бить по России

По его мнению, дипломат, поддерживающий Украину и призывающий страны Евросоюза наносить удары по России, «просто свихнулся».

«Господин Боррель ведет себя абсолютно недостойно. Вместо того, чтобы искать пути к миру, он поддерживает... эскалацию конфликта... У нас в этом плане с мозгами всё в порядке, — заключил сенатор.

Ранее Боррель призвал снять ограничения на удары по России и отметил, что это «будет способствовать продвижению мирных усилий», сообщает RT.