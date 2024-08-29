«Просто свихнулся»: Сенатор Джабаров осудил Борреля за призыв бить по России
Главе евродипломатии Жозепу Боррелю следует уйти на пенсию и писать мемуары. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, дипломат, поддерживающий Украину и призывающий страны Евросоюза наносить удары по России, «просто свихнулся».
«Господин Боррель ведет себя абсолютно недостойно. Вместо того, чтобы искать пути к миру, он поддерживает... эскалацию конфликта... У нас в этом плане с мозгами всё в порядке, — заключил сенатор.
Ранее Боррель призвал снять ограничения на удары по России и отметил, что это «будет способствовать продвижению мирных усилий», сообщает RT.
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