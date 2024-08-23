Боррель назвал Евросоюз «частью конфликта» на Украине
Происходящее на Украине определит геополитическое будущее Европы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Выступая на международной конференции в Испании, он указал, что Европа — «часть этой игры», однако Европа «не является стороной» в противостоянии Киева и Москвы.
«Мы — часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», - заключил дипломат.
Ранее Боррель заявил, что отмена любых ограничений на удары по территории России позволит спасти жизни и снизить разрушения на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru