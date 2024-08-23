Боррель назвал Евросоюз «частью конфликта» на Украине

Выступая на международной конференции в Испании, он указал, что Европа — «часть этой игры», однако Европа «не является стороной» в противостоянии Киева и Москвы.

«Мы — часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», - заключил дипломат.

Ранее Боррель заявил, что отмена любых ограничений на удары по территории России позволит спасти жизни и снизить разрушения на Украине, сообщает RT.

