Боррель назвал Евросоюз «частью конфликта» на Украине

Происходящее на Украине определит геополитическое будущее Европы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Боррель выразил «полную поддержку» атаке ВСУ на Курскую область

Выступая на международной конференции в Испании, он указал, что Европа — «часть этой игры», однако Европа «не является стороной» в противостоянии Киева и Москвы.

«Мы — часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», - заключил дипломат.

Ранее Боррель заявил, что отмена любых ограничений на удары по территории России позволит спасти жизни и снизить разрушения на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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