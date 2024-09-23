Новый генсек НАТО Марк Рютте выступает в роли куклы альянса и поддерживает эскалацию конфликта с Россией, заявил депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил в разговоре с НСН.

Началась последняя неделя Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Он занимает должность уже 10 лет. Еще в июле послы стран НАТО утвердили экс-премьера Нидерландов Марка Рютте новым генсеком альянса. Рютте считается одним из самых убежденных сторонников помощи Украине. Вместе с тем на украинском саммите мира в Швейцарии он выразил мнение, что Россию следовало пригласить на конференцию. Зингер отметил, что приход Рютте ничего не изменит в позиции НАТО.