«Просто куколка»: Новый генсек НАТО не сможет договориться с Трампом по Украине
Новый генсек НАТО Марк Рютте ничего не успеет сделать на посту, если к власти в США придет Дональд Трамп, заявил НСН Ульрих Зингер.
Новый генсек НАТО Марк Рютте выступает в роли куклы альянса и поддерживает эскалацию конфликта с Россией, заявил депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил в разговоре с НСН.
Началась последняя неделя Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Он занимает должность уже 10 лет. Еще в июле послы стран НАТО утвердили экс-премьера Нидерландов Марка Рютте новым генсеком альянса. Рютте считается одним из самых убежденных сторонников помощи Украине. Вместе с тем на украинском саммите мира в Швейцарии он выразил мнение, что Россию следовало пригласить на конференцию. Зингер отметил, что приход Рютте ничего не изменит в позиции НАТО.
«С приходом Рютте на пост генсека ничего не изменится. Он говорит не то, что хочет говорить, а то, что должен. Это просто куколка, которая будет делать то, что хочет НАТО. В данном моменте НАТО не хочет мириться с Россией, ситуация на Украине будет все хуже и хуже», - предупредил он.
При этом значительно изменить риторику НАТО может приход к власти в США Дональда Трампа, тогда антироссийский Рютте ничего не сможет сделать против мирных инициатив Вашингтона, уверен он.
«Что касается отношений с США, это интересная ситуация. Остались последние недели, чтобы делать то, что в НАТО хотят делать. Если в США выберут Трампа, все изменится. Он очень хочет мириться. Конечно, многие против этого, будет сложно найти общий язык. Если США откажутся продолжать конфликт, откажутся давать деньги Киеву, тогда просто придется мириться. Я очень надеюсь, что с приходом Трампа что-то изменится. В таком случае больше будет зависеть от США, НАТО действуют в риторике властей США», - заключил собеседник НСН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждение Рютте в качестве нового генсека НАТО вряд ли изменит генеральную линию блока, передает «Радиоточка НСН».
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