Новый генсек НАТО вступит в должность 1 октября
11 сентября 202414:24
Бывший глава правительства Нидерландов, новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте вступит в должность 1 октября. Об этом сообщается на сайте НАТО.
Отмечается, что в этот же день истекут полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который также примет участие в официальной церемонии передачи полномочий генерального секретаря (состоится в Брюсселе).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждение Рютте в качестве нового генсека НАТО вряд ли изменит генеральную линию блока.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru