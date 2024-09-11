Новый генсек НАТО вступит в должность 1 октября

Отмечается, что в этот же день истекут полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который также примет участие в официальной церемонии передачи полномочий генерального секретаря (состоится в Брюсселе).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждение Рютте в качестве нового генсека НАТО вряд ли изменит генеральную линию блока.

