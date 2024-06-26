Песков: Утверждение Рютте генсеком НАТО не изменит генеральную линию альянса
Утверждение уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО вряд ли изменит генеральную линию блока. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящий момент НАТО - это вражеский для России альянс.
«Члены Атлантического альянса... и по отдельности... и вместе... работают с целью стратегического подавления Российской Федераци», – заключил представитель Кремля.
Ранее послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру Марка Рютте на должность генсека альянса, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru