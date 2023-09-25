Пророссийская партия Smer лидирует в предвыборной гонке в Словакии

Пророссийская социал-демократическая партия Smer («Курс») лидирует в гонке в преддверии парламентских выборов в Словакии. Об этом пишет РИА Новости.

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Агентство отмечает, что проамериканские политические силы оказались в шаге от поражения на выборах в республике, которые пройдут 30 сентября. По информации социологической службы АКО, в лидеры выбилась Smer, которая выступает против расширения НАТО, поставок оружия Украине и ультралиберальных ценностей. Рейтинг партии — 19,4%. На втором месте партия действующего президента страны Зузаны Чапутовой «Прогрессивная Словакия», за нее выступают 18,2% избирателей. Ориентированную на Евросоюз партию «Голос» поддерживают 15,1% населения.

По мнению экспертов, Smer победит на выборах, однако не сможет получить большинства в парламенте: партия может собрать в коалицию 35% законодательного органа, однако «Голос» не станет сотрудничать с ней. Проевропейская политическая сила будет работать совместно с либералами и консерваторами.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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