Пророссийская партия Smer лидирует в предвыборной гонке в Словакии
Пророссийская социал-демократическая партия Smer («Курс») лидирует в гонке в преддверии парламентских выборов в Словакии. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство отмечает, что проамериканские политические силы оказались в шаге от поражения на выборах в республике, которые пройдут 30 сентября. По информации социологической службы АКО, в лидеры выбилась Smer, которая выступает против расширения НАТО, поставок оружия Украине и ультралиберальных ценностей. Рейтинг партии — 19,4%. На втором месте партия действующего президента страны Зузаны Чапутовой «Прогрессивная Словакия», за нее выступают 18,2% избирателей. Ориентированную на Евросоюз партию «Голос» поддерживают 15,1% населения.
По мнению экспертов, Smer победит на выборах, однако не сможет получить большинства в парламенте: партия может собрать в коалицию 35% законодательного органа, однако «Голос» не станет сотрудничать с ней. Проевропейская политическая сила будет работать совместно с либералами и консерваторами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Интервью Путина Карлсону пока невозможно из-за русофобской пропаганды
- Песков назвал героями российских миротворцев в Карабахе
- СФ назначил Зорькина главой Конституционного суда на новый шестилетний срок
- Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности iPhone и других телефонов
- Пророссийская партия Smer лидирует в предвыборной гонке в Словакии
- Сервис доставки «Самокат» штрафовали после отравления более 270 петербуржцев
- Нарусову предупредили о недопустимости посещения стран НАТО во время СВО
- Глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят обычным россиянам
- На Урале спецназовец отбил неформала у хулиганов
- Масочный режим ввели в больницах Новосибирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru