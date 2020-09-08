Пропавшие белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь
Пресс-секретарь Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов, которых ранее не могли найти их соратники, вышли на связь. Об этом сообщили в пресс-службе КС, подчеркнув, что в настоящий момент они находятся в Киеве и чувствуют себя нормально.
К слову, ранее в государственной погранслужбе Украины заявили, что двое членов КС белорусской оппозиции – Антон Родненков и Иван Кравцов – въехали на территорию страны, а член президиума КС Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.
Между тем, Интерфакс сообщает, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова содержится в расположении погранотряда в Гомельской области. Об этом сообщили в штабе экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико.
А ранее представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что угрозы здоровью Марии Колесниковой нет. Как отмечает РИА Новости, Бычковский рассказал, что со здоровьем члена Координационного совета оппозиции «все в порядке». При этом в госпогранконтроле не смогли уточнить, где Колесникова сейчас находится.
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