Пропавшие белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь

Пресс-секретарь Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов, которых ранее не могли найти их соратники, вышли на связь. Об этом сообщили в пресс-службе КС, подчеркнув, что в настоящий момент они находятся в Киеве и чувствуют себя нормально.

К слову, ранее в государственной погранслужбе Украины заявили, что двое членов КС белорусской оппозиции – Антон Родненков и Иван Кравцов – въехали на территорию страны, а член президиума КС Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.